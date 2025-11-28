«МегаФон» прокачал связь в Белгородской области

Только с начала осени 2025 г. инженеры «МегаФона» запустили в регионе около 20 новых базовых станций и модернизировали телеком-оборудование в 70 населенных пунктах, в результате чего более 450 тыс. жителей Белгородской области получили новые цифровые возможности и надежную связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции заработали в областном центре, в Старом Осколе и в городе Губкин, в том числе на улице Преображенской, где находится второй по величине храм в России - Спасо-Преображенский собор.

LTE-покрытие также расширено в большом массиве частного сектора в восточной части города и в селах Алексеевского, Белгородского, Вейделевского, Новооскольского, Губкинского районов. Проведенные работы позволили повысить качество голосовой связи и расширить покрытие.

Кроме того, связисты провели масштабные работы по модернизации сети и увеличили LTE-покрытие, модернизировав телеком-инфраструктуру в населенных пунктах 16 районов Белгородской области, в том числе, в поселках Дубовое и Майский Белгородского района, в селе Щербаково Алексеевского района, в селах Солдатское и Центральное Ракитянского района, на хуторе Глушинский Яковлевского района, в рабочем поселке Ивня, поселке Ракитное.

В этих населенных пунктах в общей сложности проживают около 50 тыс. человек. Жители теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом от «МегаФона» и решать в режиме реального времени многие вопросы — от оплаты коммунальных услуг и записи к врачу до видео-курсов и онлайн-учебы.

«Мы не просто строим и модернизируем базовые станции, а реально повышаем качество жизни людей в отдаленных селах. Пожилые люди получают возможность осваивать новые технологии, школьники — учиться онлайн, а предприниматели оперативно координировать рабочие процессы, — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. — Этой осенью мы построили и модернизировали более 80 телеком-объектов, а с начала года проведено более 300 мероприятий по развитию сети в регионе».