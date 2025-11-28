CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мобильная связь и интернет МТС впервые появились в двух малых тамбовских селах

МТС обеспечила качественной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей двух малых сел на севере Тамбовской области – Рысли и Мутасьево.

В каждом из этих населенных пунктов Моршанского района проживают до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС стала первым оператором, который обеспечил сельчанам доступ к современным цифровым сервисам. Теперь жители Рыслей и Мутасьево могут не только комфортно общаться с близкими, получать услуги и оформлять документы дистанционно, пользоваться приложениями и сервисами для обучения, работы и развлечения, но и выкладывать видео природных и культурных богатств своей малой родины, рассказывать всему миру о местных преданиях и поверьях.

Например, по мнению историков село Рысли, основанное в середине 19 века, получило свое название по имени реки Рысля, которая берет начало в Пензенской области и течет через леса Моршанского района. По народной версии, название может быть связано с когда-то водившимися в этих местах рысями.

Селу Мутасьево уже больше 400 лет. В конце 18 века оно было пожаловано флигель-адъютанту, ротмистру Павлу Кутузову-Голенищеву и корнету Ивану Александрову. Сегодня населенный пункт привлекает своей живописной природой у реки Цна с возможностями для любителей рыбалки и отдыха на свежем воздухе. Река популярна для сплавов на байдарках и прогулок, а также известна рыбным запасом. Это делает Мутасьево интересным местом для туристов, которые ценят тихий отдых на природе.

«Подключение малых сел – важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры и реализации стратегии цифрового равенства в Тамбовской области. С начала года мы запустили LTE в 109 малых населенных пунктах региона, обеспечив качественной связью и скоростным интернетом более 40 тыс. сельчан. Это открывает новые возможности для образования, работы и комфортной жизни, сокращая цифровой разрыв и делая цифровую экосистему доступной для каждого тамбовчанина», – отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

