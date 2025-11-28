CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС и СурГУ открыли бесплатный доступ к Wi-Fi педагогам и студентам одного из ведущих вузов Урала

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула сеть бесплатного Wi-Fi на территории Сургутского государственного университета. Беспроводной интернет стал доступен преподавателям и студентам на семи этажах здания вуза. Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сети через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего установлено и настроено 130 точек доступа Wi-Fi, средняя скорость в сети составляет около 100 Мбит/с, что обеспечивает бесперебойную работу даже при большом количестве пользователей. Для реализации данного решения МТС разработала индивидуальный проект с использованием 3D-моделирования с целью определения оптимального размещения точек доступа, что позволило обеспечить 100% покрытия Wi-Fi-сигнала в помещении со сложным архитектурным строением. Проект был реализован в рекордно короткие сроки — всего за 25 дней, с соблюдением строгих стандартов качества, сертификации оборудования и функциональности решения.

«С помощью современных технологий совместно с СурГУ мы создали комфортную цифровую среду для семи тыс. студентов и аспирантов, чтобы молодежь имела бесплатный доступ не только к мессенджерам, но и к образовательным платформам, электронным пособиям, аудиокнигам и подкастам для подготовки к лекциям. Особенно это актуально в преддверии зимней сессии, когда у пользователей кратно возрастает трафик на мобильных устройствах. Сеть была построена на основе mesh-технологий, что обеспечивает высокую устойчивость и возможность масштабирования в будущем. Уверена, абонентам не будет тесно в нашей сети даже в часы максимальной нагрузки», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

