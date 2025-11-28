CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа «МТС Линк» интегрирована с «Яндекс Календарем»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и онлайн-планировщик «Яндекс Календарь» были интегрированы и успешно протестированы на совместимость и корректность работы. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Интеграция позволяет автоматически добавлять ссылку на мероприятие в «МТС Линк» при создании новой встречи в «Яндекс Календаре». И наоборот: когда пользователь планирует онлайн-встречу или вебинар из личного кабинета «МТС Линк», в «Яндекс Календаре» появляется соответствующее событие. Таким образом, календари «Яндекс» и «МТС Линк» автоматически синхронизируются.

Настроить интеграцию можно через личный кабинет «МТС Линк». Функция находится в стадии тестирования, для подключения необходимо обратиться в службу технической поддержки.

«Мы стремимся к тому, чтобы с каждым обновлением «МТС Линк» рабочие процессы наших клиентов становились проще и продуктивнее. Интеграция с «Яндекс Календарем» поможет им не забывать о важных событиях и избавит от лишних переходов между приложениями. Надеемся, что пользователи оценят удобство нового инструмента и его вклад в оптимизацию ежедневных задач. Кроме того, нам важно поддерживать переход компаний на полностью импортонезависимый стек, и мы будем продолжать инициировать коллаборации с лидерами российского ИТ-рынка», — отметил руководитель интеграций «МТС Линк» Роман Ситников.

Ранее в сервисах «МТС Линк» появилась возможность планирования онлайн-событий из календарей CommuniGate Pro, WorksPad, TEGU Enterprise, Google Calendar и Microsoft Outlook (через Add-in и напрямую с Microsoft Exchange Server).

