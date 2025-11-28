«Росчат» и WorksPad: больше возможностей для безопасной корпоративной мобильной коммуникации

ГК «Информтехника» и «РуПост» (входит в «Группу Астра») представили коммерческий релиз интеграции мессенджера «Росчат» с системой мобильных корпоративных рабочих мест WorksPad. Это совместное кроссплатформенное решение корпоративного класса, где значительно расширены возможности для коммуникации в защищенном контуре. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сейчас предприятия используют WorksPad как единое пространство, объединяющее почту, календари, контакты, файлообмен, сетевой доступ, офисные инструменты, браузер и платформу для мини-приложений, упрощающую мобильное взаимодействие с корпоративными сервисами. Сотрудники получают безопасный доступ к корпоративным ресурсам и сервисам, а информация хранится в зашифрованном виде в криптоконтейнере. Теперь все это можно дополнить функциональностью платформы «Росчат», чтобы делать групповые и персональные звонки, обмениваться сообщениями и файлами, проводить опросы, видеоконференции и пр.

В комплексном продукте наряду с мобильным рабочим местом реализованы полный набор сервисов для коммуникации, удобный пользовательский интерфейс и механизмы, способные обеспечить максимум безопасности данных и универсальную управляемость. Задействуя «Росчат» в связке с WorksPad, можно создать полноценную защищенную мобильную среду для оперативного и безопасного взаимодействия территориально распределенных команд самых разных организаций, включая объекты критической информационной инфраструктуры. Кроме того, разработчики предусмотрели возможности для плавного и безопасного перехода на расширенный функционал и поэтапного масштабирования по мере роста потребностей заказчика.

По оценкам аналитиков «Информтехника», этот технологический стек позволяет оптимизировать расходы на модернизацию и масштабирование ИТ-ландшафта и более чем на треть снизить ТСО (совокупную стоимость владения) за счет того, что не придется тратиться на поддержку разрозненного ПО.

На сегодня решение не просто доступно для тестирования, а на 100% готово к внедрению. Развитие платформы «Росчат» продолжается, в скором времени можно ожидать выпуска полноценной SDK-версии. Кроме того, ее планируют интегрировать с почтовым клиентом Desktop X от входящей в «Группу Астра» компании «РуПост», что станет важным этапом формирования полнофункционального цифрового рабочего места, доступного в едином клиенте под Astra Linux, Windows, Linux, MacOS, Android, iOS и другими популярными операционными системами.

«Интеграция «Росчат» в WorksPad создает для корпоративных заказчиков новое качество защищенного цифрового рабочего места. Мы и дальше намерены расширять возможности нашего приложения-контейнера удобными и проверенными средствами коммуникации, что позволит выстроить безопасную и продуктивную мобильную экосистему, отвечающую требованиям клиентов любого масштаба из всех сегментов экономики», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

«Совместив «Росчат» с WorksPad, мы реализовали идею «супер-аппа» в мощном инструменте для бизнеса. Все необходимое для цифрового взаимодействия собрано в одном месте: звонки, чаты, доступ к документам и эффективное управление проектами. И самое важное — при полном соответствии строгим стандартам безопасности. Наши клиенты получают не обещания, а реальную рабочую систему для эффективного взаимодействия и непрерывных коммуникаций», — сказал Иван Горбачев, руководитель направления интегрированных коммуникаций ГК «Информтехника».