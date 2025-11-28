РВБ объявляет об открытии нового логоцентра в Юрге для приема и хранения товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Юрге (Кемеровская область). С 1 декабря 2025 г. объект начнет принимать товары продавцов на хранение и будет доступен для поставок. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Новый логистический комплекс расположен в Кемеровской области, г. Юрга, ул. Тальская. В рамках первой очереди площадь объекта составит 40 тыс. кв. м. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость — более 23 млн единиц товара.​

Логоцентр будет оснащен современными автоматизированными складскими системами. Планируется установка двух вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 570 тыс. товаров в сутки, внедрение автоматической ленты для сортировки товаров и использование роботов для перемещения паллет.

Новый логистический центр в Юрге — стратегический шаг укрепления инфраструктуры РВБ в Сибири. Расположение комплекса рядом с федеральной трассой сократит сроки доставки для жителей Кузбасса и всего федерального округа.​ Кроме того, местные предприниматели получат дополнительные возможности для хранения и отгрузки товаров, снижая логистические затраты и повышая свои обороты.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,6 млн кв. м. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.