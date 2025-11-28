«VK Реклама» усовершенствовала инструмент автогенерации изображений

Пользователи «VK Рекламы» смогут бесплатно получить фотореалистичные креативы для рекламных кампаний своего бизнеса. Воспользоваться инструментом может любой рекламодатель, не обладая специальными навыками: сервис предложит подсказки, с помощью которых полученные креативы будут привлекательны для целевой аудитории.

Обновленный бесплатный инструмент автогенерации изображений анализирует информацию об объекте продвижения, предоставленную рекламодателем. Пользователю нет необходимости писать промпт для генерации самому: платформа предложит заполнить базовую форму с подсказками, где рекламодатель сможет указать пожелания по результату. Созданный в итоге креатив будет отражать описанные рекламодателем преимущества его объекта продвижения, а фотореалистичность повысит визуальную привлекательность изображения для аудитории.

Также в систему предустановлены специализированные шаблоны, разработанные под сферы малого и среднего бизнеса, которые активно продвигаются в «VK Рекламе»: например, для творческих студий, туризма, недвижимости и других. Они уже включают ключевые слова, релевантные для бизнеса рекламодателя. Например, для продвижения цветочного магазина платформа предложит подходящие варианты описания стиля, фона, персонажа и его действий на изображении, чтобы созданный креатив отвечал запросу бизнеса и интересам его целевой аудитории.

В «VK Рекламе» уже доступны ИИ-инструменты для генерации текстов и видео, которые экономят ресурсы рекламодателей на подготовку креативов. Также пользователям доступно ИИ-автоулучшение изображений, которые они самостоятельно загружают в рекламный кабинет: нейросеть адаптирует визуальные креативы под все доступные рекламные форматы и улучшает качество картинки.