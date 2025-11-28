Вызов врача через приложение и чат с ИИ: «Согласие» ускорило обслуживание по ДМС

«Согласие» ускорило получение медицинских услуг по ДМС. В мобильном приложении и личном кабинете появились «горячие кнопки» для вызова скорой помощи и врача на дом, а время решения самого сложного обращения ускорилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители СК «Согласие».

Это стало возможно благодаря системе автоматического распознавания клиента. Умный чат с ИИ идентифицирует пользователя и сразу приступает к решению вопроса. При этом в любой момент можно переключиться на живого оператора. Доля обращений через чат за год выросла с 15% до 21%, причем 84% из них пользуются мобильным приложением.

Отдельное внимание уделили экстренным случаям: теперь вызов скорой помощи также доступен по «горячей кнопке». Если полис включает эту услугу, звонок сразу идет на горячую линию. Если нет — система предлагает позвонить по номеру 103. Внедрение сервиса позволило на 20% сократить полное время оказания услуги — от момента обращения клиента до приезда бригады скорой помощи. В Москве и Санкт-Петербурге клиенты могут отслеживать перемещение врача на карте в реальном времени. Этой опцией уже пользуются 58,7% московских и 21,5% петербургских клиентов.

«Современный ДМС — это экосистема, где профилактика, оперативная помощь и персональное сопровождение работают как единое целое. И хотя мы активно используем технологии, основой нашего подхода остается простое человеческое отношение: понимание, эмпатия и готовность помочь в любом случае», — сказал Дмитрий Суровцев, начальник отдела маркетинговой поддержки корпоративных продаж «Согласия».

При звонке на «Пульт ДМС» система автоматически идентифицирует 85% звонящих по номеру мобильного телефона, экономя до 2 минут на каждом обращении. Доля клиентов, самостоятельно вызывающих врача на дом через приложение, уже достигла 22%, а использование сервиса онлайн-согласования медицинских услуг стабильно растет на 51% ежемесячно.