CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» запускает инициативу по поддержке преподавателей вузов и развитию их ИИ-компетенций

«Яндекс» запустил образовательную инициативу для сотрудников российских вузов. Ее цель — научить применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вуза: преподавании, научной работе и управлении образованием. В 2026 г. «Яндекс» выделит на программу и поддержку сотрудников вузов более 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первое направление — работа с начинающими преподавателями, которые сами недавно окончили вуз или пришли преподавать из индустрии. «Яндекс» создал для них бесплатный курс, который знакомит с современными методиками преподавания, учит выстраивать работу со студентами и создавать на занятиях комфортную среду. Курс рассчитан не только на тех, кто ведет ИT-дисциплины, — он будет полезен преподавателям любого профиля. В курсе также рассказывается про практическое применение ИИ: например, как с помощью ассистентов создавать сценарии занятий, генерировать идеи или актуализировать учебные материалы — и какие промпты для этого использовать. Курс уже можно пройти на платформе «Яндекс Практикума».

Второе направление — для исследователей и научных руководителей. Им будет доступен курс про ИИ в академической деятельности. Научные руководители узнают, как искусственный интеллект может помочь в постановке задач, поиске и анализе источников, интерпретации данных. Отдельный большой блок будет посвящен использованию ИИ в учебных работах, в том числе дипломных. Научным руководителям расскажут, как определять сгенерированный контент и как сопровождать студентов в их исследованиях с применением ИИ — так, чтобы работа оставалась полностью самостоятельной и академически корректной. Курс выйдет весной 2026 г.

Еще одно направление предназначено для руководителей образовательных программ — тех, кто определяет их содержание, координирует работу преподавателей, привлекает партнеров и следит за показателями. «Яндекс» поделится опытом создания сложных образовательных программ, в том числе посвященных искусственному интеллекту, и менеджерскими практиками: как эффективно управлять командой и продуктом, как ставить цели и оценивать результаты и так далее. Набор откроется весной.

«Университетам требуется не точечное обучение работе с ИИ, а продуманная система развития компетенций. Главная особенность нашей инициативы — комплексный подход: она помогает преподавателям, исследователям и управленцам по-новому выстраивать процессы и открывает вузам реальные возможности для инноваций и смелых образовательных решений», — сказал Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании».

В основу инициативы легли экспертные технологические знания «Яндекса» и опыт, накопленный в результате многолетнего сотрудничества с вузами. Сейчас у компании около ста совместных образовательных программ с 41 университетом из 18 регионов страны; треть из них связана с ИИ.

«Яндекс» оказывает системную поддержку преподавателям вузов. В 2025 г. компания познакомила с основами разработки и современными методиками преподавания почти 400 преподавателей из 27 университетов. А вместе с НИУ ВШЭ «Яндекс» организовал обучение для 250 научных руководителей — им рассказали, как применять ИИ при сопровождении дипломных работ и исследовательских проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России официально началась блокировка WhatsApp

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак

В России готовится подтверждение личности пользователей, публикующих контент в интернете

К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще