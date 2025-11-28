CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Зрителям «VK Видео» стало доступно голосовое управление на «Яндекс ТВ Станциях»

В «VK Видео» на «Яндекс ТВ Станциях» с операционной системой YaOS X пользователи могут управлять просмотром без пульта — достаточно произнести команду. Интеграция разработана совместно со специалистами «Яндекса».

С помощью голоса можно искать, включать и переключать ролики. Видео с главной страницы и поиск по библиотеке сервиса запускаются одной фразой. Без пульта можно переходить между разделами видеосервиса, подписываться на каналы, добавлять контент в «Смотреть позже» и открывать страницы авторов. Голосовые команды для управления плейлистами, поиска и навигации доступны без авторизации в приложении.

Каждое обращение зрителя привязано к набору ключевых фраз, которые распознаёт искусственный интеллект. Благодаря этому голосовое управление работает точнее даже при естественных вариациях речи пользователя.

«VK Видео ежедневно пользуется 38 млн человек, голосовое управление сделает их опыт проще и удобнее. Мы настроили команды для голосового помощника так, чтобы он максимально эффективно определял запрос с учётом контекста и выдавал нужный результат без уточнений», — сказал руководитель направления «Опыт зрителя» VK Видео Вадим Дорохов.

Команда сервиса планирует запустить шесть новых функций голосового управления до конца 2025 г. Пользователи смогут включать видео из списка, называя его номер. Появится возможность голосом помечать ролики как неинтересные и скрывать авторов из рекомендаций. С помощью отдельных команд можно будет запускать автовоспроизведение и переключать телеканалы.

