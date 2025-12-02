CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Вертикальные видео и истории стали драйвером роста: «ВКонтакте» поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год

В 2025 г. вертикальные форматы контента стали центром внимания зрителей и авторов: обновления в клипах, историях и персональных рекомендациях сформировали новую модель поведения пользователей и усилили вовлеченность аудитории. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Среднесуточное количество просмотров «VK Клипов» достигло трех млрд в день — на 42% больше, чем годом ранее. Суммарно пользователи стали проводить за просмотром коротких видео в два раза больше времени. Количество авторов, создающих клипы, увеличилось на 45%. Дополнительный импульс формату дали новые механики: раздел «Тренды» с быстрорастущими и наиболее обсуждаемыми темами, а также клипы в соавторстве — пользователи «ВКонтакте», звезды и бренды создали более одного млн таких роликов.

Стабильный рост аудитории демонстрирует формат историй: количество просмотров историй за год увеличилось на 35%, ежемесячная аудитория зрителей достигла 58,6 млн человек. В 2025 г. пользователи оставили более 4,1 млрд лайков, 281 млн комментариев и 118 млн раз проголосовали в опросах. Каждый квартал к созданию историй присоединяются свыше 2,2 млн новых авторов. Идеи — один из самых заметных сценариев. Пользователи используют готовые темы, чтобы быстрее оформить историю под событие или настроение.

Рост вертикальных форматов и интереса к видео влияет на способы общения: пользователи чаще пересылают клипы и истории друзьям в личные сообщения, продолжая общение в звонках и организовывая совместные просмотры контента. Суммарно проведенное аудиторией время в мессенджере «ВКонтакте» выросло на 19% год к году, а общее время звонков увеличилось более чем в 2,8 раза.

В течение года «ВКонтакте» совершенствовала алгоритмы рекомендаций с фокусом на поддержку качественных оригинальных авторов. Самыми вовлекающими темами 2025 г. стали развлечения, хобби и творчество, а также бьюти, здоровье и блоги инфлюенсеров: пользователи оставили более 36 млрд реакций и комментариев на публикации сообществ этих категорий.

