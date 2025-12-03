«Биржа ATI.SU» обновила сервис оформления претензий на платформе

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Претензии». Теперь он представляет собой единый инструмент, работать с которым можно в одном окне. Задача обновления — упростить и ускорить разрешение спорных ситуаций между пользователями платформы. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» было два способа досудебного урегулирования конфликтов — сервис «Претензии» и форум «Недобросовестные партнеры». Сервис «Претензии» — это инструмент для решения споров до обращения в суд. Если контрагент нарушил условия договора (например, не произвел оплату за перевозку или сорвал погрузку), можно выставить ему претензию, приложив подтверждающие документы.

Юристы ATI.SU модерируют все претензии перед публикацией, что обеспечивает достоверность информации. История претензий за последние три года доступна в «Паспорте участника» — это инструмент проверки надежности потенциального партнера перед началом сотрудничества.

Теперь пользователям доступны два типа претензий, которые подаются через единую усовершенствованную форму, что значительно ускоряет и упрощает процесс досудебного урегулирования.

«Претензия-Лайт» — это аналог записи на форуме «Недобросовестные партнеры». Для ее подачи достаточно наличия заявки на перевозку. Такие претензии теперь проходят юридическую модерацию и могут быть отклонены. Это повышает их значимость. При наличии четырех и более «Претензий-Лайт» от разных истцов, они начнут влиять на баллы в «Паспорте» — до 0,75 красных балла за каждую, в зависимости от суммы претензии. При длительной просрочке платежа балл увеличивается.

«Претензия-Про» — это классическая претензия, для подачи которой требуется полный комплект документов. Она оказывает наиболее сильное влияние на репутацию, добавляя в «Паспорт ответчика» до 1,5 красных баллов за каждую, что серьезно снижает позицию в общем рейтинге. Если при подаче «Претензии-Про» пользователь предоставил неполный пакет документов, она автоматически получит статус «Лайт». Впоследствии его можно повысить до «Про», добавив необходимые сведения.

Полностью переработана форма подачи претензий — она стала более современной и удобной. Обновленный график истории претензий в «Паспорте участника» повысил наглядность этого раздела. Процесс урегулирования остается максимально простым. Ответчик может урегулировать претензию, после чего с его виртуального счета списывается комиссия, а истцу возвращаются атисы (виртуальная валюта ATI.SU, 1 рубль = 1 атис), потраченные на ее выставление. Это закрывает конфликт и останавливает негативное влияние на рейтинг.

Таким образом, все инструменты решения споров теперь сосредоточены в едином сервисе «Претензии». Благодаря модерации и новой системе начисления красных баллов недобросовестное поведение сильнее сказывается на рейтинге участнков, что побуждает к скорейшему урегулированию конфликтов. При этом введение обязательной проверки для всех типов претензий минимизирует риски необоснованных жалоб и защищает участников от клеветы.

«Мы объединили два инструмента в один, чтобы сделать работу пользователей Биржи более удобной и безопасной, — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — Раньше недовольство контрагентом можно было выразить в двух разных местах, с разной степенью влияния на репутацию. Теперь все собрано в сервисе «Претензии». Мы усилили влияние неудовлетворенных жалоб на рейтинг компании, поскольку они проходят проверку юристов и становятся более весомым сигналом для рынка. Это мотивирует участников быстрее урегулировать споры, а значит, повышает общий уровень доверия и дисциплины в отрасли».