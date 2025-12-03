Kokoc Group объединяет Rafinad, «Где Слон?» и AdvGame в единый бренд

Kokoc Group объявляет о создании единой results-driven traffic platform — Rafinad, которая объединяет три сильных CPA-платформы разных вертикалей: финансы и отдельное блогерское направление (Rafinad), e-commerce («Где Слон?») и гейминг (AdvGame). Теперь платформа Rafinad становится мультивертикальной, с возможностью работать по perfomance и brandformance моделям с классическими вебмастерами, блогерами, админами Telegram-каналов. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Rafinad становится удобным инструментом, который при помощи ИИ-практик и аналитики предлагает быстрые, точные и работающие решения. Платформа одинаково удобна для блогеров, вебмастеров и рекламодателей, каждый получает понятные инструменты для роста и прозрачные правила.

Это важный шаг, который позволяет компании предложить рынку цельное решение под единым брендом. Новый бренд сопровождается масштабным ребрендингом — обновленная визуальная стилистика и характер Rafinad отражают технологичность, экспертизу и прозрачность подхода компании.

Параллельно ведется финальная разработка самой платформы. Она будет представлена рынку в ближайшее время, а переход клиентов и партнеров на новую систему пройдет в несколько этапов. Такой подход позволит сохранить доступ к привычным инструментам, постепенно открывая новые функции и обеспечивая поддержку на каждом шаге.

Под руководством Людмилы Серовой, которая возглавила дивизион Affiliate в Kokoc Group, создается не просто платформа, а полноценный партнер для рекламодателей, блогеров и вебмастеров. Цель Rafinad – давать быстрые, точные и работающие решения, основанные на аналитике, ИИ-подходах и глубоком понимании индустрии.

Что важно знать о новой платформе

Единый бренд и интерфейс — все решения теперь доступны в одном окне. Более 40 тыс. блогеров и вебмастеров, подобранных через Smart-matching по тегам и аудитории.

Технологичность и экспертиза — Rafinad использует data-driven подход и автоматизацию, чтобы делать кампании точнее и эффективнее.

Сервис с human-touch — прозрачные процессы, понятные модели заработка, поддержка и персональные рекомендации.

Детализированная история баланса. Полная детализация операций (вознаграждения, возвраты, корректировки, холды) с фильтрацией по типу, валюте и дате. Понятная визуализация начислений и списаний, экспорт данных для удобного анализа.

«Когда год назад мы начали путь к объединению наших платформ, перед нами стояла амбициозная, но очень человечная цель. Мы хотели создать комфортную, функциональную и удобную среду для всех, кто монетизирует внимание аудитории. И в центре этого замысла всегда были блогеры и вебмастеры. Мы буквально «заточили» платформу под наших пользователей и текущие реалии рынка. Ключевыми элементами новой платформы стали детальная аналитика, автоматизированная работа с креативами для блогеров, полная посткампайн-отчетность по брендформанс-проектам, а также антифрод защита. Это та самая безопасная среда, где можно строить долгосрочные коллаборации, а не разовые сделки. В планах — внедрение ИИ для автоматической проверки рекламы на соответствие закону, а также для формирования рекомендаций по стратегии на основе исторических данных. Наша мечта: превратить массив данных из прошлых кампаний в готовую стратегию для наших клиентов», — сказала Людмила Серова, директор дивизиона Affiliate Kokoc Group.