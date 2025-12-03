МТС подключила к сети Нюгди в Дербентском районе Дагестана

МТС подключила к сети сотовой связи село Нюгди в Дербентском районе Дагестана. Более 2 тыс. жителей населенного пункта впервые получили стабильный доступ к связи и мобильному интернету МТС.

Нюгди расположено на окраине Самурского леса и известно на весь Дагестан своими урожаями овощей и фруктов. Благодаря климату сельскохозяйственный сезон здесь длится круглый год. Местные жители выращивают редис, огурцы, капусту, сельдерей, хурму, гранаты, мушмулу, черешню, некоторые даже ставят эксперименты с экзотикой – выращивают дагестанское киви.

Теперь местные аграрии смогут активнее продавать свой урожай с использованием мобильного интернета – через социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений. Также интернет пригодится жителям Нюгди в повседневных целях – для использования цифровых сервисов, общения с близкими.

«Сотовая связь не только ключ к общению и обмену информацией, но и основа для развития цифровых технологий и их внедрения в повседневную жизнь и бизнес. Надеюсь, что жители Нюгди возьмут максимум пользы от запуска нашей сети, и их фрукты станут еще слаще с использованием цифровых технологий в сельском хозяйстве», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.