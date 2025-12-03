CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Wildberries открылся раздел с товарами из Индии

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила на платформе Wildberries отдельный раздел с товарами из Индии. Теперь миллионы покупателей могут найти продукцию «Сделано в Индии» благодаря специальному разделу в каталоге, в котором объединены товары индийского происхождения от российских поставщиков. Об этом CNews сообщили представители РВБ/

В специальном разделе «Сделано в Индии» объединено около 1 млн товаров индийского происхождения, размещенных российскими поставщиками. По итогам 11 месяцев 2025 г. рост продаж товаров из Индии составил порядка 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Товары, произведенные в Индии, занимают стабильную долю на платформе и растут сопоставимо с общим рынком.

Wildberries продолжает расширять ассортимент товаров, предоставляя покупателям возможность выбирать качественные товары со всего мира.

В 2025 г. на платформе Wildberries уже запущены два раздела с товарами локальных производителей — «Сделано в Беларуси» и «Сделано в Узбекистане» — с целью поддержки продукции местных поставщиков и ее экспорта на зарубежные рынки. «Сделано в Индии» станет третьим разделом в каталоге локальных товаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России перестала открываться игра Roblox

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще