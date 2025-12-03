Почти половина россиян считают, чо не смогут распознать дипфейк

Россияне все чаще сталкиваются с материалами, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), на которых люди якобы делают или говорят то, чего на самом деле не было — дипфейками. Семь из 10 россиян за последние полгода встречали дипфейки, однако знакомы со значением этого термина только 31%. При этом 43% заявили, что не смогут отличить такой контент от реального. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Дипфейки не только становятся новым инструментом для создателей контента, но и несут в себе угрозы безопасности граждан: в 2024 г. число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а по итогам 2025 г. оно может возрасти уже в десятки раз. Аналитический центр НАФИ изучил, насколько россияне осведомлены о феномене дипфейков и чувствуют ли себя защищенными перед новой цифровой угрозой.

Дипфейки вошли в повседневный цифровой опыт

Искусственно созданные изображения, видео- и аудиозаписи уже стали частью информационной среды. В рамках исследования мы дали респондентам определение термина «дипфейк» и попросили ответить, встречали ли они за последние полгода такой контент.

Свыше четверти (28%) ни разу не встречали дипфейки. Однако большинство (72%) — встречали, причем каждый пятый (21%) регулярно сталкивается с такими материалами.

Развитие новых технологий происходит быстрее, чем ее понимание: только каждый третий россиянин (31%) знаком с определением термина «дипфейк», каждый второй (52%) ошибочно называет материалы, созданные с помощью технологии дипфейк, «ботом», «видеомонтажом», «ретушью» или «карикатурой».

Низкий уровень терминологической осведомленности означает, что значительное число пользователей могут не обратить внимание даже на маркировку контента, содержащего дипфейки, и не распознать предупреждение.

Большинство признает уязвимость перед ИИ-подделками

Исследование выявило среди россиян низкий уровень готовности противостоять угрозам, связанным с распространением дипфейков: почти половина жителей России (43%) признались, что не смогут распознать дипфейк. Уверены в своих возможностях распознать такую технологию почти столько же — 41%.

Степень уязвимости перед дипфейками варьируется в зависимости от пола и возраста. Больше о том, что не смогут распознать дипфейк, говорят женщины (46%), люди в возрасте 25–34 лет (46%), те, кому 55 лет и более (49%).

Вместе с тем мониторинг цифровой грамотности россиян на платформе «Цифровой гражданин» показывает, что низкий уровень компетенций в критическом анализе информации делает россиян легкой мишенью для манипуляций, фейков и мошенничества, в том числе с использованием дипфейков.

Так, по итогам десяти месяцев 2025 г., при общем высоком уровне цифровой грамотности жителей России (70 п. из 100 возможных) уровень компетенций по блоку «Оценка достоверности информации» сравнительно низкий и составляет 63 п. из 100 .

Екатерина Галашева, менеджер по развитию инновационных ИТ-продуктов Аналитического центра НАФИ: «Сегодня дипфейки перестали быть фантастикой и стали частью повседневной цифровой среды, с которой сталкивается каждый второй россиянин. Однако уровень компетенций в критической оценке информации остается низким. Это создает идеальные условия для мошенничества, фейков и атак с использованием социальной инженерии. Если компании и госорганизации не начнут системно развивать ИИ-грамотность как часть цифровой гигиены своих сотрудников и пользователей, то уже к 2026 г. они столкнутся не только с ростом внутренних инцидентов, но и с потерей доверия со стороны клиентов и регуляторов, что напрямую скажется на снижении их репутации и конкурентоспособности».

Методология: всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ 13.11.2025 на базе исследовательской платформы «Тет-О-Твет». Опрошены: 6,67 тыс. человек (мужчины и женщины старше 14 лет, из всех субъектов России). Для обеспечения репрезентативности результаты опроса взвешены на основе официальных данных Росстат по полу, возрасту, уровню образования, географии проживания. Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95%-доверительного интервала.