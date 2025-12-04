«Авито Работа»: больше всего высокооплачиваемых вакансий размещают в сфере производства электро- и оптического оборудования

Осенью 2025 г. эксперты «Авито Работы» изучили, в каких сферах работодатели чаще всего предлагают вакансии с зарплатой от 100 тыс. руб/мес. По итогам исследования лидером оказалась сфера производства электро- и оптического оборудования: около 52% всех вакансий в отрасли этой осенью предусматривали для соискателей средние предлагаемые зарплаты выше 100 тыс. руб/мес. Больше всего высокооплачиваемых предложений в сфере оказалось среди вакансий для операторов производственной линии (36%), электрогазосварщиков (28%) и наладчиков (20%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для специалистов с опытом работы один–три года и составлен на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий. В выборку не вошли вахтовые позиции, а также вакансии в сфере информационных технологий, поскольку уровень зарплатных предложений для ИT-специалистов в значительной степени зависит от грейда соискателя. При расчете учитывались вакансии как с полной, так и с посменной занятостью, где количество рабочих часов выбирает сам сотрудник — это касается, например, большинства складских рабочих: стикеровщиков, сортировщиков и фасовщиков. Кроме того, работодатели часто указывают в описании вакансий диапазон зарплат с учетом максимальных значений, поэтому фактическая заработная плата может отличаться от средних показателей.

Сфера тяжелого машиностроения заняла второе место в рейтинге: около 43% всех вакансий, размещенных в отрасли этой осенью, предусматривали средние зарплатные предложения от 100 тыс. руб/мес и выше. Наибольшая доля таких вакансий пришлась на токарей (41%), операторов станка (41%) и сварщиков (39%).

Транспортное машиностроение замыкает тройку лидеров — здесь 37% от всех предложений в отрасли пришлось на вакансии со средними предлагаемыми зарплатами от 100 тыс. руб/мес и выше. Чаще всего такие предложения встречаются на позициях автожестянщиков (36%), слесарей механосборочных работ (36%) и автоэлектриков (34%).

Этой осенью по всей России доля вакансий, где работодатели указывают зарплаты от 100 тыс. руб/мес и выше, достигла 14% от общего числа размещенных на платформе объявлений.

«Наибольший рост числа вакансий со средними предлагаемыми зарплатами свыше 100 тыс. руб/мес отмечен в Крыму (+94% за год), Рязанской (+75%) и Орловской областях (+73%). В Рязанской области это напрямую связано с запуском новых производств и развитием инфраструктуры: в регионе на ПМЭФ-2025 подписано более 20 инвестиционных соглашений на сумму свыше 30 млрд руб., предусматривающих создание индустриального парка, агропромышленного комплекса и научно‑технологического центра, а также строительство дорог и инженерных сетей для поддержки новых производств. В других регионах также активно реализуются проекты по развитию производства, инициируются новые инфраструктурные проекты, что сказывается на росте зарплатных предложений для новых сотрудников, особенно для специалистов складской логистики и промышленных рабочих», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».