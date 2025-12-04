Длинные видеозвонки и ночные созвоны: исследование Blink раскрывает неожиданные привычки молодежи

Команда интерактивной карты друзей Blink выяснила, что основная часть аудио- и видеозвонков в приложении приходится на молодых пользователей. Анализ обезличенных данных показывает: свыше 40% всех созвонов совершают пользователи младше 17 лет, а аудитория 18–24 лет формирует еще около трети. Самые продолжительные звонки по видео в среднем достигают 40 минут и чаще всего происходят глубокой ночью — между 2 и 3 часами. При этом Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку самых «разговорчивых» городов среди молодежи. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Есть устойчивый миф, что звонки — это скорее миллениальская привычка, а представители поколения Z «живут» исключительно в чатах. Но данные Blink ломают этот стереотип: свыше 40% всех звонков совершают пользователи младше 17 лет, а доли аудиторий 18–24 лет и старше 25 лет примерно равны — около 30% каждая. Таким образом, молодежь активно созванивается с друзьями — и делает это вовсе не реже старших поколений.

Средняя продолжительность звонка с видео в Blink составляет около 18 минут. Это почти вдвое больше среднего аудиозвонка, который обычно укладывается в 10 минут. Выходит, что когда собеседники видят друг друга, разговоры становятся более длинными и неспешными.

Пик созвонов приходится на интервал с 17:00 до 20:00: в эти часы заметно растет и объем аудиозвонков, и число звонков с видео. После 20:00 динамика меняется: аудиосозвоны постепенно идут на спад, тогда как видеоформат продолжает держать высокую активность.

Именно ночью происходят самые продолжительные разговоры. Между 2 и 3 часами ночи случаются рекордные по длительности звонки с видео — в среднем около 40 минут. Вероятно, подростки ждут, пока дома стихнет активность, и только потом созваниваются со сверстниками. А более взрослые, предположительно, общаются ночью во время вечеринок и делятся с друзьями происходящим в режиме реального времени.

Аудиоформат демонстрирует похожую картину, но менее яркую. Самые длинные аудиозвонки также приходятся на интервал между 2 и 3 часами ночи, но в среднем длятся около 23 минут. После этого продолжительность снижается, тогда как видеозвонки остаются заметно длиннее даже в ранние утренние часы.

Лидерами по частоте аудио- и видеозвонков в России стали Чебоксары, Калининград и Кемерово: на эти города приходится заметная доля всех созвонов в Blink. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 не вошли — столицы оказались лишь на 11 и 12 местах. Самыми «неразговорчивыми» городами страны оказались Ижевск, Омск и Нижний Новгород. Среди городов СНГ вне России чаще всего созваниваются пользователи из Бишкека, Бреста и Минска.

Помимо больших цифр, у Blink есть и внутренняя метрика для самих пользователей. В профиле можно увидеть, как часто вы созваниваетесь с друзьями и сколько времени проводите в разговорах с каждым из них. Такая статистика помогает лучше понимать свою активность и социальные связи в рамках приложения.

Краткие выводы исследования

Более 70% всех звонков в Blink совершают пользователи младше 24 лет — молодежь активно созванивается с друзьями и ничуть не уступает старшим поколениям.

Видеообщение почти вдвое длиннее аудио: 18 минут против 10.

Самые долгие видеозвонки — около 40 минут — приходятся на интервал между 2 и 3 часами ночи, и даже после этого видеоформат остается заметно длиннее аудио.

Чебоксары, Калининград и Кемерово — самые «разговорчивые» города, тогда как Москва и Петербург только на 11–12 местах; среди городов СНГ лидируют Бишкек, Брест и Минск.