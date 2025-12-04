CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил 4G на транзитном участке автотрассы в Лучегорске

Жители Лучегорска и автопутешественники могут пользоваться стабильной LTE-связью на участке трассы «Уссури», который проходит через поселок. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию, что позволило расширить покрытие и обеспечило для абонентов возможность выходить в Сеть на средней скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал нового телеком-объекта также покрывает центральный автовокзал Лучегорска, жилые дома в районе Приморской ГРЭС и территорию самой электростанции. В этой локации мобильной связью ежедневно пользуются тысячи абонентов — как местных жителей, так и транзитных путешественников. Помимо запуска дополнительной базовой станции инженеры МегаФона выполнили комплекс работ на существующих в поселке объектах связи, что позволило увеличить скорость передачи данных.

Лучегорск — последний крупный населенный пункт региона, расположен почти на границе Приморья и Хабаровского края. В новогодние праздники жители соседних регионов часто навещают родных и близких. Водители и пассажиры, следующие по трассе ХабаровскВладивосток, могут бесперебойно пользоваться навигационными сервисами, отправлять сообщения и использовать необходимыми онлайн-сервисами в пути.

«Перед новогодними праздниками, когда поток автомобилей на трассе возрастает в разы, качественная связь становится особенно востребованной. Люди должны быть уверены, что смогут сообщить о своем прибытии, забронировать гостиницу или просто показать видео с праздника родным. Мы усиливаем телеком-инфраструктуру в ключевых точках, чтобы абоненты всегда оставались на связи, не зависимо от того, где они находятся», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

В России перестала открываться игра Roblox

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще