«МегаФон» запустил новые базовые станции во втором по величине городе Прикамья

«МегаФон» обеспечил более стабильную связь и мобильный интернет в двух микрорайонах Березников. Инженеры оператора запустили новые базовые станции в центральной части и на северо-востоке города в микрорайоне ЕвроХим. Теперь жители смогут с комфортом общаться по видеосвязи, загружать контент в соцсети, работать на онлайн-платформах и пользоваться цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Высокую востребованность цифровых сервисов подтверждает и статистика оператора. Ежедневный объем интернет-трафика в городе сравним с просмотром более 15 тыс. серий сериалов, а продолжительность разговор превышает 120 тыс. мин.

В центре города улучшение качества связи могут почувствовать гости и сотрудники музейно-выставочного центра, а также жители расположенных рядом домов.

Новые объекты связи работают в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество сигнала и интернета как внутри зданий, так и на придомовых территориях, в парках и скверах. К мобильной сети можно подключить и умные устройства – розетки, различные датчики, например, для контроля температуры, влажности, открытия окон или дверей.

«Развитие инфраструктуры во втором по величине городе региона — часть стратегии МегаФона по обеспечению качественной мобильной связи и интернета в Пермском крае. С начала года в регионе построено и модернизировано около 150 объектов связи, в том числе и в Березниках, в общественно-значимых местах, жилых кварталах, в районе культурных учреждений», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ранее «МегаФон» запустил базовые станции, которые обеспечили 4G-покрытие в Березниках около городского парка, драматического театра, в поселке имени Чкалова и для владельцев дач в районе улицы Трактовой.