МТС Web Services объединила под единым позиционированием и визуальным стилем все ИT-направления холдинга.

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает об объединении под единым позиционированием и визуальным стилем всех ИT-направлений холдинга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS создает Big Tech для свободы развития бизнеса. В основе обновленного позиционирования стоят открытость и гибкость, которые выгодно отличают компанию.

Своей миссией MWS видит освобождение крупного бизнеса от технологических барьеров, органически возникающих при развитии инфраструктуры и при взаимодействии с ИT-поставщиками, которые придерживаются стратегии vendor lock и используют сервисное давление для удержания клиента.

«На рынке растет количество крупных технологических игроков, и у клиентов закономерно появляются опасения, что их будут ограничивать рамками единой проприетарной экосистемы. В такой ситуации мы сочли крайне важным четко заявить о своей идентичности. Наша сила — в глубокой экспертизе в облачных сервисах, искусственном интеллекте, данных и инструментах для разработчиков, а благодаря открытости мы готовы выстраивать любые партнерства, чтобы найти лучшее решение для конкретной задачи клиента. Для нас первостепенен именно запрос клиента, который мы стремимся закрыть максимально быстро и качественно. Именно поэтому наше новое позиционирование строится на трех незыблемых ценностях: свободе выбора, инновациях и скорости. Новое позиционирование и визуальный стиль MWS будут отражать эту идею», — отметила директор по маркетингу МТС Web Services Татьяна Шабалина.

Агентство UtterDesign отвечало за айдентику бренда: разработало логотип, сформулировало ключевые константы и создало целостную визуальную систему. Логотип бренда выполнен как зеркальное отражение фирменного знака МТС, подчеркивая связь с материнской компанией. При этом корпоративный стиль MWS остается уникальным — он передает специфику работы и характер продуктов компании. Все элементы айдентики формируют живую и прямую коммуникацию с аудиторией, создавая ощущение легкости и простоты повседневных процессов в ИT-среде. Цветовая палитра бренда объединяет активный красный, белый платиновый оттенок и его градации.

«Нам было важно подчеркнуть в новой айдентике масштаб, технологичность и гибкость компании, но при этом сохранить человечность и эмпатию — качества, всегда отличавшие МТС в B2B‑сегменте от холодных технократичных образов рынка. Мы сознательно отказались от категорийных клише и сосредоточились на поиске собственного визуального языка, который бы отражал ценности команды. Надеюсь, нам это удалось: эмпатичный, легкий, футуристичный визуальный язык без штампов усиливает ощущение свободы и перемен, которые несут технологии», — отметила директор по маркетинговым коммуникациям МТС Мария Яковлева.

Студия ONY разработала визуальный 3D-стиль бренда. Задача заключалась в том, чтобы создать CG‑язык для шести ключевых направлений, каждое из которых получило собственный характер и цветовую дифференциацию, при этом все они встроены в единую систему, что позволило сохранить узнаваемость и целостность бренда.

Визуальной метафорой 3D‑стиля стала модульная сетка, которая передает динамику и гибкость в создании персональных решений из разных цифровых продуктов. Каждый контейнер заполняется «атомами» — элементами, символизирующими разные бизнес-направления. Такая структура позволила связать все продукты под одним брендом и в то же время показать их уникальность. Палитра объединила холодные и теплые оттенки. Такое решение помогло сохранить баланс между технологичностью и человечностью и дало системе гибкость для новых направлений.