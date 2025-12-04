CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

MWS AI выпустила корпоративную платформу для создания ИИ-агентов в едином интерфейсе

MWS AI (входит в МТС Web Services) представила технологическую платформу MWS AI Agents Platform для быстрого создания и запуска корпоративных приложений на базе искусственного интеллекта, ИИ-агентов и мультиагентных систем. Решение стало доступно внешним заказчикам после завершения тестирования в МТС, а также у действующих клиентов MWS AI в финансовом секторе и здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

ИИ-агенты — это автономные системы, которые по запросу пользователя способны выполнять комплексные задачи в рамках заданных бизнес-сценариев. Они умеют взаимодействовать между собой, с внешней средой и внутренними сервисами компании: CRM-системами, решениями для документооборота и HR, электронной почтой, календарями.

Платформа позволяет без навыков программирования создавать ИИ-агентов на базе больших языковых моделей и готовых инструментов в визуальном конструкторе бизнес-сценариев. В мультиагентной конфигурации несколько ИИ-агентов могут работать скоординированно: распределять роли и функции, передавать друг другу результаты и проверять их.

Пользователям доступны инструменты для подготовки и разметки данных, дообучения моделей под специализированные задачи, мониторинга качества и эффективности агентов. Интеграционные модули помогают соединять различные сервисы. Взаимодействовать с готовыми ИИ-агентами можно через сайты, чаты, мессенджеры и другие продукты через API.

MWS AI Agents Platform также обеспечивает мультимодальные возможности благодаря моделям для работы с изображениями и текстом, синтеза и распознавания речи, речевой аналитики. Они позволяют создавать голосовые интерфейсы, превращать диалоги в структурированные данные и обрабатывать их для улучшения бизнес-решений.

На базе платформы доступны готовые прикладные решения: корпоративные ассистенты для поиска по документам и базам знаний, автоматизации клиентской службы и аналитики, HR- и юридические ИИ-ассистенты. Линейка готовых продуктов будет расширяться.

«Eдиная технологическая среда, интегрированная в ИT-ландшафт организации для работы с ИИ на всем его жизненном цикле, — фундамент успешной ИИ-трансформации бизнеса. Она позволяет компаниям поставить работу с ИИ-инновациями на поток и получать измеримый финансовый эффект за счет ускорения цикла разработки и сокращения совокупной стоимости владения продуктом по сравнению с разрозненными внедрениями отдельных ИИ-решений. Создание платформы стало результатом синергии нашего практического опыта внедрения ИИ в компаниях и экспертизы в сфере R&D, которая уже несколько лет позволяет MWS AI создавать одни из самых сильных в России больших языковых моделей для бизнеса. Команда провела отбор ключевых компонентов, используемых в корпоративной среде, и в несколько этапов обеспечила их качественную интеграцию в единый продукт», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Платформа относится к классу решений enterprise-ready, то есть спроектирована специально для корпоративного применения и соответствует высоким требованиям к надежности и технологической устойчивости. MWS AI Agents Platform может разворачиваться в закрытом контуре или частном облаке, включает механизмы управления доступом и защиты данных, а также сохраняет независимость от конкретных технологических поставщиков. Заказчик может заменить часть компонентов аналогами или встроить собственные разработки, в том числе использовать большие языковые модели различных разработчиков.

MWS AI инвестировала в разработку платформы около 4 млрд руб., включая траты на отдельные компоненты, такие как собственные большие языковые и мультимодальные модели семейства Cotype, технологии речевой аналитики, синтеза и распознавания речи. По оценке MWS AI, использование платформы позволит снизить стоимость создания приложений и ИИ-агентов, как минимум, в шесть раз по сравнению с традиционной разработкой.

MWS AI в рамках поддержки платформы предоставляет заказчикам услуги консалтинга, обучения команд и экспертное сопровождение внедрений. Компании могут развивать решения своими силами после обучения или привлекать специалистов MWS AI для реализации проектов любой сложности на базе платформы.

