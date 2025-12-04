На маркетплейсе Сбербанка средняя стоимость ОСАГО с начала года снизилась на 5%

За прошедший год средняя стоимость полиса ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка снизилась на 5% и, по данным на 1 ноября 2025 г., составила 5,8 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стоимость полиса ОСАГО определяется так: базовая ставка страхового тарифа умножается на поправочные коэффициенты — и то, и другое устанавливает Банк России. На их значения влияют территория и сезонность использования авто, мощность машины, данные о ДТП за предыдущие годы и стаж вождения допущенных к управлению транспортным средством.

На маркетплейсе Сбербанка водители могут сравнить предложения от 15 страховых компаний, включая «СберСтрахование», и выбрать самое выгодное. Заполнение анкеты на маркетплейсе у новых пользователей займёт несколько минут, для расчёта стоимости полиса понадобятся СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. А если есть учетная запись на госуслугах, достаточно дать согласие на обмен данными: тогда информация о водительском удостоверении заполнится автоматически, пользователю останется только проверить и подтвердить информацию.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Маркетплейс «Сбера» по ОСАГО экономит и время, и финансы. Водители сразу видят все доступные предложения от страховых компаний, при этом они существенно выгоднее, чем на других ресурсах. Конкурентная среда мотивирует страховщиков снижать цены, благодаря чему пользователи маркетплейса «Сбера» снова выигрывают, экономя в среднем до 20% от среднерыночной стоимости полиса. И мы продолжаем развивать наш сервис. Так, когда нужно продлить договор, данные о водителях и автомобилях теперь заполняется автоматически: информация подтягивается из предыдущих полисов, человеку остаётся только проверить их корректность и оплатить полис».