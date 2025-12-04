CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественные нейросети выходят в топ рейтинга любимых брендов у россиян

По данным ежегодного рейтинга «Любимые бренды россиян», который составила компания OMI (Online Market Intelligence), российские онлайн-экосистемы продолжают укреплять позиции в Топ-20 и возглавляют новые категории исследования. Об этом CNews сообщили представители OMI.

Так, в первой пятерке произошло заметное перестроение: Apple впервые опустился в рейтинге и уступил позиции «Яндексу» и Ozon. «Алиса AI» стала самым популярным отечественным продуктом в категории «нейросети», которая была впервые включена в рейтинг.

Отечественные ИИ-сервисы активно отбирают долю у зарубежных. Почти каждый четвертый респондент назвал «Алису AI» своей любимой нейросетью в сегменте ИИ-сервисов — среди российских разработок «Алиса AI» заняла первую строчку. На втором месте оказалась GigaChat, которую выбрали 11% опрошенных. Третью строчку поделили между собой «Шедеврум» «Яндекса» и «Кандинский» — за каждую из них высказалось одинаковое количество опрошенных.

В исследование 2025 г. были также впервые включены еще три новые категории — «Системы умного дома», «Умные колонки» и «Умные телевизоры». «Алиса» заняла первые места и в них. А сам «Яндекс» поднялся на четвертое место в категории «Топ-20 любимых брендов», опередив Apple.

Рейтинг формируется на основе онлайн-опроса 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением более одного миллиона человек.

