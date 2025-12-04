CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк и Changan провели первую в России полностью безбумажную сделку по автокредиту

Сбербанк и автомобильный бренд Changan провели первую в стране сделку по автокредитованию, в которой не был использован ни один бумажный документ. Процесс покупки нового автомобиля занял не более 15 минут. Теперь такой формат доступен всем клиентам «Сбера» при покупке новых авто любых марок.

Первым в России клиентом полностью электронной автосделки стал обладатель кроссовера Changan Uni-K, который оформил кредит на автомобиль c помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн».

Полный комплект документов, включая сам кредитный договор, график выплат, договор залога транспортного средства, были подписаны клиентом в приложении «Сбербанк Онлайн». Уже сейчас безбумажная схема оформления кредита работает в штатном режиме для приобретения любых новых автомобилей.

Отныне оформление кредита для покупателей новых авто радикально упрощается. Достаточно выбрать понравившийся автомобиль в шоу-руме официального дилера, принять решение об оформлении кредита и получить одобрение заявки. После этого на телефон покупателя приходит SMS с номера 900 со ссылкой, которая ведет в мобильное приложение «Сбера». Далее в приложении остается ознакомиться с полным комплектом электронных документов и подписать их. На этом сделка считается совершенной.

Переход на полностью безбумажную схему оформления кредита, пионерами которой стали «Сбер» и Changan, позволяет сделать покупку нового авто комфортной как никогда. Не нужно тратить время на проверку и подписание бумажных документов – раньше это занимало не менее получаса. При этом весь процесс подготовки и подписания документов проходит в защищенном цифровом контуре «Сбера», что гарантирует конфиденциальность и безопасность персональных данных клиентов.

