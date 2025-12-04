CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России запущен сервис автоматического переноса карточек товаров между Ozon и Wildberries

В России запущен Perenesi.ru – узкоспециализированный SaaS-сервис для массового и полностью автоматического переноса карточек товаров между маркетплейсами Ozon и Wildberries. Сервис решает одну из ключевых и наиболее трудозатратных задач продавцов: перенос существующего ассортимента на новую площадку без Excel-файлов, ручного ввода данных и шаблонов.

«Перенеси.ру» сокращает время создания одной карточки с 2–13 минут до 10 секунд, а при массовом переносе – до менее чем 5 секунд на SKU. Сервис использует собственные алгоритмы, обученные на десятках тысяч сопоставленных категорий, характеристик и значений маркетплейсов. Модели NLP и семантического анализа автоматически подбирают корректные категории, конвертируют характеристики и формируют карточку в формате целевой площадки. Результат – карточка, полностью готовая к публикации, без ручной корректировки и без участия контент-менеджеров.

Для достижения высокой точности соответствия категорий и данных реализованы: ML-модуль сопоставления 25508 категорий и 793991 характеристики Ozon и Wildberries; собственное приложение для ручной разметки обучающих данных; API-интеграция с маркетплейсами для импорта, публикации и обновления карточек; архитектура на базе PHP 8, Java 21, Spring Boot 3, Docker, Kafka, MongoDB, PostgreSQL и Seaweed S3-storage

Сервис зарегистрирован как программа для ЭВМ (свидетельство №2025684930 от 18 сентября 2025 г.)

«Перенеси.ру» решает задачи селлеров малого и среднего бизнеса, выходящих на новые площадки, дистрибьюторов, реселлеров и дропшипперов, тиражирующих ассортимент поставщиков, контент-менеджеров и агентств, работающих с пулом клиентов, департаментов электронной коммерции ритейлеров и дистрибьюторов, а также фулфилмент-операторов и агрегаторов селлеров. Во всех случаях сервис снижает время вывода товаров на новые витрины, минимизирует ошибки и обеспечивает согласованность данных. Помимо этого, сервис в 4–5 раз доступнее ERP-решений и не требует внедрения, обучения или подготовки, утверждают разработчики.

