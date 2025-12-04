CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries заинтересована в развитии товарооборота между Россией и Индией

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) изучает экспортные модели товарооборота между Россией и Индией и считает индийский рынок перспективным для экспорта российских товаров. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Сейчас мы в стадии предварительного изучения подходов как к экспортным моделям, включая B2B для российских производителей на индийских комплектующих и компонентах, так и импорта товаров из стран нашего присутствия в Индию», – сказал главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Он выразил уверенность, что при поддержке государства и с использованием гибких цифровых механизмов, можно выйти на новый уровень взаимовыгодной торговли между странами.

«Общение идет как с индийскими, так и с российскими компаниями, которые готовы поддержать выход индийских товаров в страны нашего присутствия», – сказал Роберт Мирзоян.

РВБ открыта к предложениям от индийского бизнеса и готова обеспечить рынок сбыта востребованной индийской продукции в странах присутствия.

Роберт Мирзоян напомнил, что 3 декабря 2025 г. на Wildberries появился раздел «Сделано в Индии», в котором представлены товары индийского производства от отечественных поставщиков.

«Индийский рынок для нас – перспективный. Уже сейчас мы видим востребованность продукции из Индии у покупателей. Российские продавцы активно закупают товар индийского производства и выставляют его на нашей платформе. Для продвижения этой категории мы запустили витрину «Сделано в Индии». Ожидаем, что общие продажи индийских товаров составят более 136 млн долларов за 2025 г.», – сказал главный исполнительный директор РВБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

В России перестала открываться игра Roblox

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще