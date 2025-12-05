CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика «МТС Банка»: россияне переводят досуг в онлайн

«МТС Банк» проанализировал онлайн-досуг россиян осенью 2025 г. – они стали гораздо чаще знакомиться в интернете. Мужчины предпочитают проводить время за мобильными и видеоиграми, а женщины за просмотром кино и сериалов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

С наступлением холодов россияне традиционно больше времени проводят дома, что приводит к росту онлайн-активности. Однако, отмечается не только сезонный рост, но и значительное увеличение год к году. Аналитики «МТС Банка» сделали выводы, что россияне стали гораздо больше времени посвящают онлайн-отдыху вместо традиционных развлечений.

Больше всего за год выросло количество транзакций в сервисах знакомств – осенью 2025 г. здесь совершено в два раза больше платежей по сравнению с осенью 2024 г. Преимущественно платежи на дейтинг сервисах совершают мужчины, однако за год доля женщин выросла с 16% до 28%. Средний чек снизился на 9% до 390 руб.

Также значительно вырос спрос на игры и внутриигровые покупки. В мобильных играх за год стали покупать на 48% больше, а в видеоиграх – на 30% больше. Средние чеки уменьшились на 33% до 240 руб. и на 6% до 680 рублей соответсвенно.

Помимо игр россияне стали больше смотреть кино дома – подписки на онлайн-кинотеатры выросли на 26% год к году. Средний чек снизился на 15% до 280 руб.

Также увеличилось и количество покупок на стриминговых сервисах – на 13%. Средний чек снизился на 10% до 345 руб.

Если игры – преимущественно мужское развлечение, то в онлайн-кинотеатрах покупки совершают чаще женщины, а на стримингах доли практически равны.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России в сентябре-ноябре 2024-2025 гг по соответствующим МСС-кодам.

