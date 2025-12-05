Число предпринимателей на «Портале поставщиков» превысило 390 тысяч

Количество предпринимателей, зарегистрированных на столичном «Портале поставщиков», превысило 390 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Портал поставщиков за 12 лет стал важным межрегиональным инструментом для проведения госзакупок малого объема. Он помогает предпринимателям со всей страны находить заказчиков из 43 регионов России. К началу декабря число поставщиков, зарегистрированных на портале, превысило 390 тыс., увеличившись с начала года на 40 тыс. Более 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса. Активнее всего к платформе в этом году присоединялись предприниматели из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – на них пришлось более четверти новых пользователей. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала года, заключили 2,1 тыс. контрактов на сумму свыше 4,7 млрд руб.», – сказала Мария Багреева.

Каталог стандартных товарных единиц «Портала поставщиков» на начало декабря 2025 г. включает 3,3 млн позиций. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

«Закупочный процесс на портале поставщиков полностью переведен в цифровой формат: контракты заключаются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, а для заверения сделок используется электронная подпись. Благодаря автоматизации повышается прозрачность и управляемость процессов, а также снижаются риски ошибок, связанных с человеческим фактором. Больше всего предпринимателей с момента начала работы портала в 2013 г. зарегистрировались из Москвы: их число составляет почти 195 тыс.», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Зарегистрироваться на «Портале поставщиков» можно с помощью электронной почты или подписи, а также авторизоваться через учетную запись на mos.ru или в других системах. Для юридически значимых действий – подписания оферты, контракта и других – потребуется усиленная электронная подпись (УКЭП).

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».