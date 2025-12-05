CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Первые проекты победителей «VK Грантов» стали доступны на «VK Видео»

«VK Видео» начала публикацию медиапроектов-победителей программы «VK Гранты». Образовательные шоу, юмористические и музыкальные видео — всего до конца декабря 2025 г. платформа представит 20 новых проектов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В проекте «Журнал космонавта» зрители узнают истории о самых загадочных аспектах вселенной: от будущего Солнечной системы и межпланетных полетов – до тайн Луны. В каждом выпуске зрители отправляются в научно-фантастическое путешествие. Оно сопровождается рассказом от лица участников этих событий. Зрители следят за поступками героев и их последствиями.

«One Take» – музыкальный проект, в котором звезды и молодые артисты вместе создают треки в формате импровизации. Прямо на съемочной площадке участники пишут песню совместно с такими артистами, как Юлия Савичева, Amirchik, Тима Акимов и др.

В развлекательном шоу «Давай переиграем» актеры импровизируют, разыгрывая свои вариации сцен из известных фильмов. Ведущим стал комик Карим Курмангалиев. Действия артистов координируют режиссеры – приглашенные медийные гости. Среди них – актриса Анфиса Черных, комик Евгений Чебатков, кинорежиссер Олег Трофим. В финале выпуска медийный гость выбирает лучшего актера и вручает ему приз-аналог премии «Оскар» – «Березовую ветвь».

В 2025 г. участие в грантовом конкурсе приняли более 1,2 тыс. авторов каналов «VK Видео», поддержку получили проекты из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ульяновской, Алтайской, Самарской, Свердловской областей и других регионов России.

Генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская: «Идеи для конкурса в этом году представили авторы со всей России. Проекты очень разные по содержанию и направлению — образовательные, развлекательные, новостные. Меня лично обрадовало то, что уровень креатива и проработки у наших финалистов очень высок. Уверена, что все проекты, которые получили в итоге гранты от платформы «VK Видео», будут пользоваться успехом у нашей аудитории».

