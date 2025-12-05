CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Браузер» оптимизировал потребление оперативной памяти с помощью машинного обучения

«Яндекс» внедрил в «Браузер» для компьютеров ML-модель для определения неактивных вкладок, которые не понадобятся в ближайшее время. Это позволяет освобождать от них оперативную память компьютера. По замерам компании, «Яндекс Браузер» теперь тратит до 36% меньше оперативной памяти, чем Google Chrome. А значит, запущенные одновременно с «Браузером» программы — например, офисные приложения, игры и мессенджеры — будут работать быстрее.

Современные браузеры позволяют держать открытыми десятки и даже сотни вкладок. Чтобы не тратить ресурсы компьютера на неактивные веб-страницы, браузеры на время выгружают их из оперативной памяти. А когда пользователь открывает вкладку, страница вновь загружается.

ML-модель позволяет эффективно выявлять и выгружать из оперативной памяти ненужные вкладки. Сейчас «Яндекс Браузер» высвобождает до 1 ГБ больше оперативной памяти, чем до внедрения ML-модели. Её обучали на статистических данных о том, как люди пользуются «Браузером». Она учитывает не только состояние отдельной вкладки, например, играет ли на ней видео или музыка, но и десятки других параметров. Среди них — количество открытых вкладок, частота переключений между ними и даже расстояние между разными вкладками.

Управлять функцией экономии памяти можно в настройках Браузера, в разделе «Производительность». ML-модель работает, если включена опция «Всегда выгружать неиспользуемые вкладки из памяти».

