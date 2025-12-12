Интернет МТС «забурлил» с новой скоростью на «земле вулканов»

Цифровая экосистема МТС завершила масштабный рефарминг сети в Камчатском крае. Компания провела перевод базовых станций из стандарта 3G в современный стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в крупнейших городах региона на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы затронули ключевые населенные пункты полуострова – Петропавловск-Камчатский и Елизово. Обновление сети позволило увеличить скорость мобильного интернета и обеспечить стабильное соединение даже в периоды высокой нагрузки на сеть. Новые скорости интернета позволяют жителям и гостям края с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

Петропавловск-Камчатский – не только административный центр, но и важный порт Дальнего Востока, «ворота» в уникальный край вулканов и гейзеров. Елизово, расположенное у подножия Авачинского вулкана, известно своей близостью к природным паркам и Долине гейзеров, что делает его центром притяжения для тысяч туристов.

«Камчатский край – стратегически важный регион с растущими требованиями к качеству цифровых сервисов. Проведенный рефарминг – закономерный этап большой работы по развитию связи на Камчатке, который не только повышает скорость мобильного интернета, но и закладывает технологическую основу для внедрения инновационных решений для бизнеса, таких как интернет вещей, видеоаналитика и облачные технологии. Работа по модернизации сети будет продолжена в рамках нашего масштабного проекта по переходу на современные стандарты связи по всей России», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.