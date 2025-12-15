За пять лет предлагаемые зарплаты в России выросли почти в два раза

За последние пять лет медиана предлагаемых зарплат, которую указывают работодатели в вакансиях, выросла почти в два раза: с 41,8 тыс. руб. в 2020 году до 80,9 тыс. руб. в 2025 г., подсчитали аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России. Лидерами по динамике зарплат в вакансиях стали массовые специальности: курьеры и водители. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Если в 2020 г. работодатели предлагали курьерам около 36,9 тыс. руб., то в 2025 г. — уже 143,1 тыс. руб. Водителям пять лет назад предлагали 49,8 тыс. руб., а сегодня — 149,9 тыс. руб. Важно учитывать специфические особенности этих профессий. Так, реальный доход курьеров напрямую зависит от количества заказов и отработанных часов, а показатель в 143,1 тыс. руб. достижим только при высокой загрузке. В случае с водителям высокий доход часто связан не только с отработанными часами, но и с категорией прав, условиями (например, это может быть вахта) и опытом.

«Прирост медианных предлагаемых зарплат в вакансиях отражает глобальные изменения в экономике и в привычной жизни россиян, произошедшие за последние пять лет. Так, активное развитие электронной коммерции, привело к тому, что доставка продуктов и других товаров на дом стала обычной практикой, сформировав у потребителей новую привычку и создав спрос на целый ряд специалистов — от сборщиков заказов до курьеров.

«Важнейшим фактором стал дефицит кадров на рынке труда: чтобы успешно закрывать вакансии, работодатели начали поднимать зарплатные предложения. Например, это демонстрируют медсестры (рост предложения в 2,6 раза, с 22,5 тыс. руб. до 58,7 тыс. руб.) и врачи (рост в 2,5 раза, с 39,5 тыс. руб. до 100,3 тыс. руб.). Развитие технологий и общая цифровизция экономики привели к усилению спроса и росту предлагаемых зарплат для опытных разработчиков (рост медианного предложения в 1,5 раза, с 96,6 тыс. руб. до 149,6 тыс. руб.) и экспертов по кибербезопасности (в 1,6 раза, с 54,1 тыс. руб. до 85,3 тыс. руб.)», — сказала Мария Игнатова, руководитель направления исследований hh.ru.

В разрезе укрупненных профессиональных категорий ощутимее всего зарплатные предложения выросли в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (с 42,9 тыс. руб. до 100,9 тыс. руб., или в 2,4 раза), «Домашний, обслуживающий персонал» (с 37,9 тыс. руб. до 85,4 тыс. руб., или в 2,3 раза), «Страхование» (с 35,0 тыс. руб. до 78,4 тыс. руб., в 2,2 раза), «Административный персонал» (с 32,1 тыс. руб. до 71,0 тыс. руб., в 2,2 раза) и «Сельское хозяйство» (с 50,9 тыс. руб. до 108,3 тыс. руб., в 2,1 раза).

Среди регионов наиболее яркую зарплатную динамику продемонстрировал Краснодарский край, где зарплатные предложения с 2020 по 2025 гг. выросли в 2,4 раза. В региональный топ-10 по приросту зарплат в вакансиях вошли: Краснодарский край (с 30,9 тыс. руб. до 73,0 тыс. руб., в 2,4 раза); Кемеровская область (с 31,2 тыс. руб. до 68,4 тыс. руб., в 2,2 раза); Республика Татарстан (с 36,4 тыс. руб. до 77,9 тыс. руб., в 2,1 раза); Республика Ингушетия (с 43,1 тыс. руб. до 91,5 тыс. руб., в 2,1 раза); Алтайский край (с 30,2 тыс. руб. до 63,9 тыс. руб, в 2,1 раза.); Белгородская область (с 33,8 тыс. руб. до 69,1 тыс. руб., в два раза); Красноярский край (+104%, с 39,4 тыс. руб. до 80,3 тыс. руб., в два раза); Республика Бурятия (+102%, с 38,1 тыс. руб. до 76,8 тыс. руб., в два раза); Нижегородская область (+100%, с 35,9 тыс. руб. до 71,9 тыс. руб., в два раза); Воронежская область (+99%, с 35,7 тыс. руб. до 71,1 тыс. руб., в два раза).