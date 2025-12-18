Казахстан, Белоруссия и США стали лидерами по просмотру видео на Rutube из-за рубежа в 2025 году

По данным аналитического центра Rutube, видео на площадке продолжают смотреть не только зрители из России, но и из-за границы. Лидером по просмотрам за период с января по ноябрь 2025 года стал Казахстан – 443 млн просмотров, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,7 млн).

На втором месте по просмотрам находится Республика Беларусь. Жители этой страны посмотрели видео на Rutube за указанный период 261 млн раз. Годом ранее количество просмотров здесь составляло в 3,5 раза меньше – 75,3 млн.

Третье место по количеству просмотров занимают США. На жителей Соединенных Штатов Америки приходится 248 млн просмотров. Аналитики зафиксировали 10-кратный рост в январе-ноябре этого года. За аналогичный период 2024 г. их количество составляло 25,6 млн.

«Трансформация Rutube продолжается. Видеосервис доступен для просмотра по всему миру. Мы адаптируем контент под локальный контекст с учетом трендов медиапотребления в конкретной стране. Если в прошлом году общее количество просмотров из-за границы составляло 444,4 тыс., то в этом году достигло 2,1 млрд. Здесь я говорю о контенте, который создан и опубликован на местных языках. Мы планируем и дальше укреплять наши позиции на международном медиарынке», — сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Также в десятку стран-лидеров по просмотру Rutube за январь-ноябрь входят Германия – 135 млн (рост в 3,2 раза), Нидерланды – 127 млн (в 7,5 раза), Сейшельские острова – 97 млн (в 49 раз), Узбекистан – 93 млн (в 3,8 раза), Украина – 86 млн (в 2,2 раза), Франция – 75 млн (в 2,8 раза) и Великобритания 53 млн (в 5 раз).