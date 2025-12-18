«МегаФон» ускорил интернет в селе Угодичи Ярославской области

Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Угодичи на озере Неро в Ярославской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона».

Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего основания значительно старше своего более знаменитого соседа. В прошлом село располагало двумя древними храмами и тремя заводами: паточным, цикорным и мятного масла. Сейчас здесь проживает более 600 человек, действуют школа, детский сад, фельдшерский пункт, отделение банка и почты.

Новое телеком‑оборудование работает в нескольких диапазонах частот. Средние и низкие диапазоны обеспечивают емкость сети и скорость интернета, а также отвечают за покрытие и передачу LTE‑сигнала, в том числе внутри зданий. Благодаря такому решению жители малых населенных пунктов и приезжие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, оплачивать счета онлайн, а также подключать устройства умного дома.

После апгрейда жители деревни и приезжающие дачники могут сделать свои дома по‑настоящему «умными» и усилить их комфорт и безопасность: подключить датчики температуры, протечки и утечки, открытия и закрытия окон, умные розетки и кондиционеры. Поделиться впечатлениями о цифровизации малой родины можно теперь в соцсетях. Также быстрый интернет гарантирует доступ сельчанам к образовательным платформам и электронным государственным сервисам.

«В этом году мы улучшили покрытие в Ростовском районе не только в селе Угодичи, но и в населенных пунктах Маргасово, Судино, Николо-Перевоз, Васильково и Михайловское. Только за месяц ростовские сельчане используют порядка 4,6 ТБ — этого хватит, чтобы посмотреть 3,1 тыс. фильмов в разрешении для смартфона», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.