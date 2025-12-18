Обзоры на товары из Wibes появились в приложении Wildberries

На платформе Wildberries появилась возможность смотреть короткие видео из Wibes без установки приложения. Такая интеграция расширит эффективность продвижения товаров и брендов партнеров Wildberries и даст возможность увеличить их продажи. Контент с обзорами смогут увидеть еще больше покупателей — 80,7 млн уникальных пользователей, которые посещают Wildberries ежемесячно. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Для покупателей, не являющихся пользователями Wibes, обновление открывает возможность оценить популярный формат коротких роликов об опыте использования товаров и их качествах. В то же время ролики из Wibes в приложении маркетплейса помогут определиться с выбором, вдохновиться обзорами блогеров и видеоотзывами на новые покупки или просто узнать о самых разных трендах.

Лента выдает пользователю контент о тех товарах, которыми он интересуется. Рекомендательные алгоритмы учитывают истории покупок и поиска, просмотров карточек товаров и другие параметры.

Попасть в ленту Wibes можно из раздела «Сервисы» в личном кабинете покупателя или из каталога приложения. Из ролика можно перейти в карточку товара или подборку товаров из видео и сразу положить в корзину.

Пока обновление доступно только на Android, но вскоре его смогут оценить и пользователи iOS.

Ранее обзоры из Wibes были интегрированы в отзывы на товары на платформе Wildberries. Такой формат обратной связи уже становится все более популярным у пользователей — они чаще заказывают товары с такими отзывами.