CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по информации из видео и документов

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась анализировать открытые видео и документы и отвечать на вопросы по их содержанию. ИИ-ассистент знает, что на странице, поэтому ему не нужно объяснять контекст или придумывать сложный запрос. Например, можно открыть видео с рецептом и спросить «Какие ингредиенты используются?», и «Алиса AI» сразу даст ответ. Или открыть объемный PDF-документ и попросить «Выпиши финансовые результаты за каждый квартал». «Алиса AI» найдет нужную информацию и оформит ответ в удобном формате, например в виде тезисов или конспекта. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы задать вопрос по содержанию видео или документа, пользователю не нужно переключаться между вкладками. Нужно лишь нажать кнопку «Спросить Алису AI» на странице — в этом же окне откроется диалог с нейросетью. Пользователь сможет задать свои вопросы и те, которые предложит «Алиса AI». Нейросеть проанализирует содержание страницы и подберет варианты, ответы на которые могут быть полезны.

Доступ к новой возможности в «Яндекс Браузере» постепенно появляется у тех, кто ранее записывался в лист ожидания. В ближайшее время она станет доступна всем пользователям «Браузера» в России.

Возможность задавать вопросы по документам доступна для PDF-файлов, а также для текстов, открытых в «Поиске Яндекса» или в «Google Документах». Чтобы задать вопросы по текстам в «Яндекс Документах», нужно выбрать опцию «Просмотреть» в меню файла. В будущем новая функция станет доступна и для других источников. Задавать вопросы по видео можно на «VK Видео», Rutube, YouTube и «Дзене».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще