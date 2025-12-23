hh.ru упрощает добавление сертификатов 1С в резюме

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила новую функцию, которая позволит соискателям автоматически загружать в свои резюме подтвержденные ИТ-навыки по разработке и внедрению программных продуктов фирмы «1С». Это особенно актуально для самых востребованных профессий в ИТ-индустрии: программистов «1С», разработчиков, специалистов по внедрению, консультантов и пользователей отечественных программных продуктов, для которых умение работать с продуктами «1С» является ключевым на современном рынке труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Новая опция даст пользователям возможность добавлять в резюме сертификаты, полученные напрямую от вендора, и подтвержденные навыки, соответствующие этим сертификатам. По всем согласованным навыкам в резюме будет ставиться специальная отметка.

«Спрос на кадры, связанные со сферой «Бухгалтерия и финансы», которые являются одними из ключевых пользователей продуктов «1С», а также разработчиков ПО, работающих с языком «1С», демонстрирует уверенный рост. Так, по данным hh.ru, только на представителей бухгалтерской профессии за последние десять лет число вакансий выросло в 4 раза. Мы видим, как меняется портрет идеального кандидата: компании все чаще ищут специалистов, которые разбираются не только в классическом учете, но и в цифровых инструментах, аналитике и автоматизации бизнес-процессов Поэтому запуск новой функции — это важный шаг в развитии рынка труда и его важных составляющих, в частности матриц компетенций, стеков технологий, которые актуальны для работодателей и соискателей, - сказала Марина Дорохова, руководитель направления Карьера и навыки hh.ru - Мы рады, что вместе с нашими партнерами делаем рынок труда более прозрачным и эффективным для всех участников. Данная интеграция повысит доверие работодателей к компетенциям соискателей и ускорит процесс подбора квалифицированных кадров».