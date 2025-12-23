CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Коммуникационные платформы «Росчат» и «МиниКом» МХ-1000 стали доступны пользователям «Ред ОС»

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик и поставщик интегрированных решений в области защищенной профессиональной связи, и «Ред Софт», разработчик российской операционной системы «Ред ОС», объявляют о совместимости своих продуктов.

UC коммуникационные платформы «Информтехники» – IP-АТС «МиниКом» МХ-1000 и «Росчат» – стали доступны для пользователей на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Интеграция платформы Унифицированных коммуникаций с «Ред ОС» позволяет работать на полностью отечественных системах для защищенных корпоративных коммуникаций, что особенно важно для российских государственных организаций и предприятий критической информационной инфраструктуры – в соответствии со стандартами импортозамещения и высокими требованиями безопасности передачи данных.

Российские пользователи получают полный функционал инструментов для взаимодействия – звонки, обмен сообщениями и файлами, видеоконференции, голосовую почту и другие сервисы – с гарантией технологически независимой коммуникационной инфраструктуры.

Совместимость с «Ред ОС» реализована менее чем за полтора месяца благодаря партнерству компаний-разработчиков, планированию и компетенциям специалистов всех сторон, принимавших участие в проекте.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт»: «Мы рады, что результатом работы с ГК «Информтехника» стала реализация проекта совместимости продуктов вендора с нашей операционной системой. Наше партнерство направлено на создание отечественных коммуникационных решений, удовлетворяющих требованиям кибербезопасности и технологической независимости России».

Иван Горбачев, руководитель направления Унифицированные коммуникации ГК «Информтехника»: «Подтвержденная совместимость продуктов «Информтехники» с российской операционной системой «Ред ОС» соответствует актуальным запросам рынка на надежные решения в области защищенной корпоративной связи для российских организаций. Мы высоко ценим партнерство с «Ред Софт» и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

«Ред ОС» – российская операционная система на базе Linux, разработанная компанией «Ред Софт». Программное решение удовлетворяет современным коммерческим и государственным требованиям. Сертифицирована ФСТЭК России по профилю защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, а также по Требованиям к средствам виртуализации и контейнеризации. Входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Ред ОС» используют государственные учреждения, а также корпорации с государственным участием, объекты КИИ, а также коммерческие организации с высокими стандартами кибербезопасности.

«Росчат» – единая коммуникационная платформа безопасного обмена информацией между сотрудниками компании. «Росчат» используют в государственных структурах, отраслях энергетики, промышленности и транспорта. Основной функционал: персональные и групповые чаты и звонки; видеоконференции (ВКС); отправка файлов и обмен контентом; рассылки, опросы, открытые и закрытые каналы; чат-боты; интеграции с ИС заказчика (LDAP, DLP, почтовый сервер, календари, CRM и другими системами). Продукт внесен в Единый реестр российского ПО Минцифры.

IP-АТС «МиниКом» МХ-1000 – комбинированная мультисервисная IP-АТС российского производства с технологией коммутации пакетов. Предназначена для построения ведомственной и корпоративной сетей связи, промышленных коммуникационных систем.

Поддержка унаследованной инфраструктуры (аналоговых, цифровых и соединительных линий). Предоставление VAS-сервисов для абонентов: IVR, конференц-связь, командно-поисковая связь, система оповещения, автоматизированное рабочее место диспетчера. Гибкое масштабирование: объединение в единую сеть до 100 АТС, поддержка до 1 млн абонентов. Возможность записи всех видов коммуникаций. Собственная система мониторинга и администрирования с интеграцией в корпоративные системы безопасности и управления.

