«МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области

Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре инженеры «МегаФона» запустили LTE на участке «Тенькинской трассы». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое LTE-оборудование в Дебине обеспечивает для абонентов более высокую пропускную способность сети и скорость передачи данных до 15 Мбит/с. Дебин небольшой поселок, здесь проживает около 400 человек. Через Дебин проходит участок автомобильной трассы «Колыма», которая связывает Якутск и Магадан. Теперь автомобилисты, благодаря запуску 4G, проезжая через поселок, смогут обновить навигационные карты, связаться с близкими или загрузить любимую музыку.

Вместе с тем воспользоваться современной мобильной связью стало возможно и на Тенькинской трассе, в районе поселка Гвардеец и перевала Гаврюшка. Специалисты «МегаФона» запустили 4G на одной из самых сложных магаданских автодорог. Тенькинская трасса известна автомобилистам крутыми поворотами и перевалами. Гаврюшка — один из самых сложных, его высота более 1000 метров. Запуск 4G сделает поездки по «Золотому кольцу Колымы» более безопасными: водители смогут вызывать помощь, отслеживать прогноз погоды, а также использовать навигацию.

«Запуск LTE-связи в Дебине увеличил зону покрытия сети в три раза, а скорости передачи данных позволяют комфортно общаться в мессенджерах, пользоваться госуслугами и банковскими сервисами. Мы развиваем современную телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы наши абоненты могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и оставаться на связи, как в населенных пунктах, так и при передвижении по трассам региона», — отметил директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.