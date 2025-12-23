CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил цифровой ландшафт в горах Дагестана

«МегаФон» расширил покрытие в Ахвахском районе республики. Изменения уже почувствовали жители сел Карата, Лологонитль, Изано и Рачабулда. В последнем населенном пункте проживает менее 200 человек. Специалисты оператора усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в таких небольших поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в горном районе. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

«С каждым годом объем онлайн-данных в Ахвахском районе увеличивается более чем на 10%. Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Жители села Карата — административного центра района — ежемесячно расходуют более 500 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 100 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит на социальные сети и мессенджеры.

