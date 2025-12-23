CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС добавила LTE на нескольких участках Байкальского тракта

МТС запустила сеть LTE на четырех участках Байкальского тракта. В результате установки дополнительного телеком-оборудования на трассе автомобилистам стал доступен высокоскоростной интернет МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование LTE на 39 км Байкальского тракта, на котором находится поселок Бурдугуз и одноименный парк-отель, на 43 км, где расположен санаторий «Электра». Высокоскоростной мобильный интернет МТС «включила» также на 61 км – в районе этнографического музея «Тальцы» и на 64 км, вблизи поселка Никола, где сосредоточены туристические гостевые дома и находится спортивный комплекс Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Обновление мобильной сети поможет автомобилистам и гостям в этих местах отдыха с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

Ранее МТС провела модернизацию существующего оборудования на территории жилых комплексов и микрорайонов в начале Байкальского тракта. Скорость мобильного интернета выросла в районе образовательного комплекса «Точка будущего» вблизи поселка Новая Разводная, в поселке Молодежный, а также в Новолисихе.

«Байкальский тракт – один из ключевых и самых быстрых маршрутов на Байкал, по которому круглогодично проезжают десятки тысяч автомобилей. Мы понимаем, что связь в дороге – это всегда безопасность и комфорт. И чтобы водителям автомобилей и пассажирам было удобно в пути, мы продолжаем закрывать «белые пятна» на трассах Приангарья. В 2025 году несколько локаций на Байкальском тракте попали в нашу программу по развитию сети в регионе, еще часть проектов по улучшению связи на трассах Приангарья мы планируем реализовать в следующем», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

