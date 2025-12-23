CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

МТС Web Services дополнила платформу MWS DevRails таск-трекером со встроенными ИИ-агентами

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS), запускает MWS Track Rails, таск-трекера внутри платформы MWS DevRails. Встроенные в сервис ИИ-агенты автоматизируют ключевые этапы разработки, создавая до 30% кода и снижая нагрузку на ИТ-команды. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Использование трекера задач на ИИ-платформе для разработки цифровых продуктов MWS DevRails позволяет компаниям любого масштаба от крупных ИТ-подразделений до небольших команд перейти к более автономной модели разработки. Благодаря MWS Track Rails автоматизируется до 50% рутинных задач - их выполняют ИИ-агенты, а трекер обеспечивает прозрачное управление процессом.

Благодаря ИИ-агентам в таск-трекере происходит сокращение временных затрат на каждом этапе разработки. Так, AI Product Owner формирует бизнес-требования, сокращая загрузку владельца продукта на 30%, AI Analytic декомпозирует требования в технические задачи, оптимизируя работу аналитика, AI Developer создает 40% нового кода и собирает новую версию продукта, AI QA-агенты автоматически описывают тесты и самостоятельно проводят проверки, сокращая время работы тестировщика на 50%. Таким образом, MWS DevRails масштабирует процессы разработки без привлечения дополнительных специалистов, сокращает показатель time-to-market в три раза и увеличивает продуктивность вдвое.

«Задача MWS Track Rails - дать компаниям инструмент, который позволяет перейти от частичной автоматизации к практически автономному циклу разработки и качественно изменить подход к управлению продуктом. Это альтернатива устаревающим импортным решениям и новый современный взгляд на организацию ИТ-процессов с использованием ИИ-агентов», - сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще