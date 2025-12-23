CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Объем рынка онлайн-досок составляет 2,6 млрд руб. в 2025 г. и увеличится до 7,2 млрд руб. в 2030 году

Объем рынка онлайн-досок составляет 2,6 млрд руб. в 2025 г. и увеличится до 7,2 млрд руб. в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители компании Salat.

«Российский рынок не просто замещает зарубежные решения – он перезапускает модель того, что должно быть внутри онлайн-доски. Пользователи ждут не копию, а инструмент, который работает быстрее, глубже и умнее. И тот, кто это сделает, определит правила игры на годы вперед», – сказали представители Salat.

Аналитика показывает, как рынок переходит от простых интерактивных холстов к интеллектуальным платформам с интеграцией ИИ, задачами и коммуникациями.

Отчет Salat подчеркивает переход к all-in-one платформам, где визуализация интегрируется с задачами, ИИ-ассистентами (копилотами) и compliance-требованиями.

Это открывает возможности для российских разработчиков в корпоративном, образовательном и государственном секторах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще