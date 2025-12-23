Объем рынка онлайн-досок составляет 2,6 млрд руб. в 2025 г. и увеличится до 7,2 млрд руб. в 2030 году

Объем рынка онлайн-досок составляет 2,6 млрд руб. в 2025 г. и увеличится до 7,2 млрд руб. в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители компании Salat.

«Российский рынок не просто замещает зарубежные решения – он перезапускает модель того, что должно быть внутри онлайн-доски. Пользователи ждут не копию, а инструмент, который работает быстрее, глубже и умнее. И тот, кто это сделает, определит правила игры на годы вперед», – сказали представители Salat.

Аналитика показывает, как рынок переходит от простых интерактивных холстов к интеллектуальным платформам с интеграцией ИИ, задачами и коммуникациями.

Отчет Salat подчеркивает переход к all-in-one платформам, где визуализация интегрируется с задачами, ИИ-ассистентами (копилотами) и compliance-требованиями.

Это открывает возможности для российских разработчиков в корпоративном, образовательном и государственном секторах.