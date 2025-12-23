CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа Max помогла учащимся агротехнологического класса освоить образовательную программу Алтайского ГАУ

22 декабря 2025 г. завершилась дополнительная образовательная программа «Молоко и молочные продукты», подготовленная ученым Алтайского государственного аграрного университета в рамках предпрофильного образования обучающихся агротехнологического класса Бобровской СОШ (Шипуновский р-он Алтайского края).

Программа «Молоко и молочные продукты» подготовлена к.с.-х.н., начальником отдела сопровождения научно-инновационной деятельности Алтайского ГАУ Екатериной Зуевой и проводилась уже во второй раз. В 2025 г. программа прошла на базе Бобровской СОШ, филиала Урлаповской СОШ им. Н.В. Четырина (Шипуновский р-он). Слушателями программы стали 11 учащихся 7-9 классов, занимающихся в агротехнологическом классе и решивших связать свою будущую профессиональную деятельность со сферой АПК.

Программа «Молоко и молочные продукты» включает 8 часов, теоретические занятия проводились дистанционно на платформе Max. Для проведения лабораторно-практических занятий Екатерина Зуева вместе со студенткой 3 курса Биолого-технологического факультета Ариной Кудрявцевой выезжали в Бобровскую среднюю школу. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

Школьники познакомились с приемами определения качества и состава молока, оборудованием по его переработке и транспортировке, научились измерять температуру и плотность молока и даже изготавливать мягкий сыр в домашних условиях.

Итоговые знания учеников оценивались в формате тестирования и конкурса-игры.

«Занятия прошли отлично! У нас – стопроцентная посещаемость. Ребята познакомились с азами профессий лаборанта и даже сыровара. Благодарю за помощь в организации технического обеспечения, подключения всех учеников через платформу Max педагога школы Наталью Селиверстову!», – рассказала Екатерина Зуева.

Все слушатели программы получили сертификаты.

«Важно, что материал программы ребятам выдавался доступным языком с использованием презентаций. В презентациях были фото, схемы, рисунки. Все было наглядно и доступно», – отметила директор Бобровской средней школы Светлана Сивкова.

