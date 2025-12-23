CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries запустила к Новому году функцию обмена праздничными QR-кодами

Wildberries запустила новую функцию, которая позволяет отправлять близким, друзьям или коллегам новогодний QR-код для получения заказа. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Механика оформления заказа при этом остается максимально простой: покупатель выбирает товар и оформляет покупку в обычном режиме. После этого пользователь может поделиться QR-кодом для получения заказа, выбрать один из вариантов оформления и добавить теплое сообщение для получателя. Оформленный QR-код можно отправить любым удобным способом, а получатель может воспользоваться им в том пункте выдачи, который выбрал отправитель.

Функционально QR-код полностью идентичен стандартному — он обновляется ежедневно и используется для получения заказа в ПВЗ. Отличие заключается во внешнем виде: QR-код становится визуально оформленным и превращается в полноценную открытку, что делает процесс получения заказа более эмоциональным и персональным.

