«М.видео» начала продажу автомобилей с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями на собственном маркетплейсе

«М.видео» объявляет о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — продаже автомобилей с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями. Проект реализуется совместно с технологическим партнером — цифровой платформой E.car — и стал следующим этапом развития маркетплейса на фоне запуска продаж электромобилей и мотоциклов, которые стартовали ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

На маркетплейсе «М.видео» начались продажи автомобилей от официальных дилеров. На старте проекта доступны для покупки бренды: Tenet, Chery, Omoda, Belgee, Geely и Rox. Ассортимент формируется с фокусом на массовый сегмент и будет расширяться по мере подключения новых партнеров.

Стоимость автомобилей, доступных для покупки на маркетплейсе, варьируется от 1 890 000 до 7 700 000 руб.

После оформления и оплаты заказа на маркетплейсе с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования условий передачи автомобиля и организации доставки. Взаимодействие с клиентом на этом этапе осуществляется напрямую дилером в рамках стандартных процедур оформления и логистики.

Продажи автомобилей будут доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе запуск сервиса сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие крупные города, где зафиксирован наиболее высокий спрос на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров.

Руководитель компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Мы не идем в продажи автомобилей ради галочки или эксперимента. Мы уже попробовали этот формат — провели пилот с электромобилями и мотоциклами — и увидели простую вещь: люди готовы покупать машины онлайн, если все устроено понятно и без лишней бюрократии. Вместе с E.car мы как раз такую модель и сделали — когда можно спокойно выбрать автомобиль, разобраться в деталях и оформить покупку без беготни по салонам и бесконечных “давайте еще подпишем вот здесь”. Покупатель сегодня не хочет тратить время впустую. Ему важно получить честную, полную информацию и купить онлайн — так же легко, как смартфон или другую технику. Я вижу в этом направлении большой потенциал и уверен, что за таким форматом будущее».

CEO E.Car Артем Богданов: «Совместный проект «М.видео» и E.car открывает автодилерам прямой доступ к новой аудитории федерального масштаба. Стоимость привлечения такого клиента при этом остается минимальной, а сама сделка происходит максимально быстро и комфортно для клиента».

Ранее «М.видео» запустила продажи электромобилей и мототехники на собственном маркетплейсе. Проекты показали высокий интерес со стороны покупателей и подтвердили готовность аудитории приобретать транспортные средства онлайн, что стало основой для расширения автомобильного направления и открытия новой категории.

