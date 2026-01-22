CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Unisender выделил свои медиа с аудиторией 1,5 млн человек в самостоятельную компанию

Платформа автоматизации маркетинга Unisender завершила трансформацию своего контент-направления: инхаус-редакция, развивавшаяся 8 лет внутри компании и ежемесячно приносившая 3% выручки и 20% всех конверсий, стала независимой медиакомпанией. Об этом CNews сообщили представители Unisender.

Совокупный трафик объединенных медиа достигает 1,5 млн посетителей в месяц. В компанию вошли уже известные рынку проекты: журнал «Конверт» и одноименный Telegram-канал; «Словарь маркетолога» с Telegram-каналом «Говори как маркетолог»; база знаний Unisender; еженедельный журнал-рассылка «Честно» и его Telegram-канал; YouTube-канал «Новое сообщение».

В планах на 2026 г. — экспансия на новые площадки и аудиторию: развитие TikTok-канала и запуск медиа о нейросетях для работы и жизни.

«Наша главная амбиция — стать бренд-медиа про маркетинг №1 в России, продолжить развивать медиа, которые не просто читают, но которые эффективны как бизнес. Фундамент для этого хороший: экспертиза команды подтверждается не только выручкой и количеством аудитории, но и тремя статуэтками "Апостол", наградами Tagline и "Серебряный Меркурий"», — сказал Александр Сараев, медиаменеджер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия»

Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще