Unisender выделил свои медиа с аудиторией 1,5 млн человек в самостоятельную компанию

Платформа автоматизации маркетинга Unisender завершила трансформацию своего контент-направления: инхаус-редакция, развивавшаяся 8 лет внутри компании и ежемесячно приносившая 3% выручки и 20% всех конверсий, стала независимой медиакомпанией. Об этом CNews сообщили представители Unisender.

Совокупный трафик объединенных медиа достигает 1,5 млн посетителей в месяц. В компанию вошли уже известные рынку проекты: журнал «Конверт» и одноименный Telegram-канал; «Словарь маркетолога» с Telegram-каналом «Говори как маркетолог»; база знаний Unisender; еженедельный журнал-рассылка «Честно» и его Telegram-канал; YouTube-канал «Новое сообщение».

В планах на 2026 г. — экспансия на новые площадки и аудиторию: развитие TikTok-канала и запуск медиа о нейросетях для работы и жизни.

«Наша главная амбиция — стать бренд-медиа про маркетинг №1 в России, продолжить развивать медиа, которые не просто читают, но которые эффективны как бизнес. Фундамент для этого хороший: экспертиза команды подтверждается не только выручкой и количеством аудитории, но и тремя статуэтками "Апостол", наградами Tagline и "Серебряный Меркурий"», — сказал Александр Сараев, медиаменеджер.