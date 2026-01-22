«VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок

С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз. Об этом CNews сообщили представители VK.

В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла 81,5 млн пользователей. В первую неделю января 2026 г. среднесуточная аудитория видеосервиса превысила 42 млн человек (без учета просмотров на Smart TV и встраиваемых плееров, по данным Mediascope).

Существенный рост показал и объем потребления контента: общее время просмотра в «VK Видео» в конце 2025 г. увеличилось в 2,1 раза (на 110%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Наибольшее вовлечение аудитории зафиксировано на платформе Smart TV — в январские праздники среднее время просмотра на одного пользователя составило 241 минуту.