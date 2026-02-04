«МегаФон»: жители Дагестана стали чаще использовать онлайн-шопинг

Этой зимой абоненты из Дагестана стали чаще покупать товары в интернете. С начала 2026 г. трафик на маркетплейсах вырос на 21% по сравнению с 2025 г. Как отмечают аналитики «МегаФона», больше всего процессом покупки увлеклись женщины. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным днем для шопинга стал первый рабочий день – 12 января 2026 г. Напротив, 1 января 2026 г. оказалось самым «тихим» для виртуальных приобретений в этом году. Желание пополнить корзину уступило место прогулкам и встречам с близкими.

Основную аудиторию онлайн-магазинов соствляют жители региона от 25 до 34 лет. На них пришло свыше 40% всех посещений. Более чем на 10% выросло количество пользователей старше 40 лет. Женщины израсходовали в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины.

«Онлайн-покупки стали обычным делом практически для каждого человека. Пункты выдачи сегодня есть даже в отдаленных горных поселениях. Чтобы жители и гости региона могли с комфортном пользоваться этими цифровыми сервисами, только за прошлый год мы модернизировали свыше 100 объектов связи, которые находятся в каждом районе республики. В результате еще во многих населенных пунктах появилась возможность совершать покупки не только из дома, а из любого удобного места», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Оператор позаботился и о тех, кто предпочитает офлайн-магазины. Инженеры увеличили пропускную способность сети рядом с махачкалинским ЦУМом, а также в торговом центре «Россия» в Дербенте.